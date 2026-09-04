К удару по зданию СБУ может быть причастно Главное управление разведки Украины

Политолог Дудчак допустил причастность ГУР к удару по зданию СБУ

Политолог Александр Дудчак допустил, что к удару по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве может быть причастно Главное управление разведки (ГУР) Украины. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам эксперта, на данный момент недостаточно информации, чтобы сделать однозначные выводы о произошедшем. При этом он отметил, что между украинскими спецслужбами существуют противоречия, поэтому не исключил участие внутренних конкурентов.

«Пока информации недостаточно, чтобы говорить на сто процентов, что это было. В любом случае, дрон <…> это заслуженная мера, давно ожидаемая. Но под шумок могут и конкуренты подсуетиться. Там у них не все в порядке с отношением между спецслужбами, силовиками. Так что вполне может и ГУР позаботиться об этом», — сказал Дудчак.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что беспилотник попал в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве напротив Софийского собора. По его словам, дрон был направлен в кабинет временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада. Зеленский также сообщил, что поручил подготовить ответный удар.

Министерство обороны России пока не комментировало заявление украинской стороны.

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