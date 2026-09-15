«Находим символичным»: рожденному на борту самолета ребенку дали необычное имя

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 45 0

Малыш появился на свет на четыре недели раньше срока.

Как назвали ребенка родившегося в самолете

Фото: max.ru/Аэропорт Новый Уренгой им. И.М. Губкина/id6685138880

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Рожденного на борту самолета ребенка назвали Асапом

Ребенка, который появился на свет на борту самолета в аэропорту Нового Уренгоя, назвали Асапом. Об этом проинформировала пресс-служба воздушной гавани на своем канале в мессенджере МАКС.

«Назвали мальчика Асап — находим символичным, что с английского аббревиатура ASAP (As Soon As Possible) дословно переводится «как можно скорее», — отметили в сообщении.

Однако у этого имени есть и другое значение. Слово имеет немецкие корни и может переводиться как «мужчина» или «человек». В немецком языке его тоже используют не только как нарицательное, но и как имя собственное.

Малыш появился на свет 13 сентября. У 30-летней женщины, летевшей из Красноярска в Новый Уренгой, на борту начались схватки. Первую помощь ей оказали бортпроводники. Ребенок появился на свет уже на земле в окружении врачей. Но перевозить женщину после преземления было поздно, поэтому рожать пришлось в салоне воздушного судна.

Мальчик пришел в этот мир раньше срока, на 36 неделе. Его рост составил 51 сантиметр, а вес 2980 граммов. Роды прошли успешно жизни и здоровью мамы и ребенка ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что модель Наталья Водянова назвала новорожденную дочь необычно. У девочки тройное имя: Анна Наталья Лариса. Одно из имен ребенку дали в честь бабушки и прабабушки по материнской линии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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