«Ленком» 4 года не может установить памятник Чуриковой из-за позиции ее сына

Сын Инны Чуриковой Иван отказался от установки памятника от «Ленкома»

Сын народной артистки СССР Инны Чуриковой не позволяет театру «Ленком» установить памятник на могиле актрисы. По информации kp.ru, наследник отказывается согласовывать проект, а без его одобрения установить памятник юридически невозможно.

Согласование проекта памятника артистке продолжается четвертый год.

«Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно — из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой. Иван молчит, не утверждает», — отметил президент театра «Ленком» Марк Варшавер.

Варшавер добавил, что театр регулярно направляет письма сыну Чуриковой, который переехал в Дубай. По словам президента «Ленкома», Иван не торопится с решением и объясняет свою позицию тем, что ему необходимо с кем-то посоветоваться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной установили памятник на Троекуровском кладбище. Актриса наиболее известна по ролям в фильмах «Бриллиантовая рука», «Герой нашего времени» и сериале «Место встречи изменить нельзя».

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