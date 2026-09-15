Свадьбы не будет: жених в Бельгии погиб в аварии по дороге на торжество

Жених в Бельгии погиб в аварии по дороге на собственную свадьбу

В Бельгии жених погиб в ДТП, не доехав до церкви на собственную свадьбу. Об этом пишет Need To Know.

«Когда Жордан Кинард ехал в церковь, машина съехала с дороги. Молодой отец погиб в автокатастрофе всего за несколько минут до церковной церемонии, которая должна была официально оформить его брак», — говорится в тексте материала.

Авария случилась на лесной дороге между населенными пунктами Ошамп и Реконь. Водитель — шафер погибшего и брат невесты — пострадал и попал в больницу.

Погибшему мужчине было 29 лет. Незадолго до случившейся трагедии он оформил гражданский брак с Полин Ноллево. У него остались двое малолетних детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как день рождения в Хакасии закончился трагедией. Погибла девочка восьми лет. Семья приехала на праздник с двумя детьми, отмечали в бытовке, которую отапливали при помощи тепловой пушки, она и могла стать причиной возгорания.

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