Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 37 0

Поводом для публикации данных стали события последних лет, включая смену страны проживания и публичные заявления актера.

Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта Миротворец

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский комедийный актер Сергей Писаренко попал в список украинского ресурса, где его обвинили в поддержке России.

Данные артиста появились в базе сайта «Миротворец» в субботу, 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ознакомившееся с информацией на ресурсе.

Авторы публикации указали, что причиной внесения Писаренко в список стали его переезд с Украины в Россию в 2022 году после четырех лет жизни в стране, продолжение актерской карьеры в РФ, а также запись видео в поддержку российских военнослужащих.

Сайт «Миротворец» известен публикациями с персональными данными журналистов, общественных деятелей и других лиц. В 2016 году ресурс разместил список журналистов, включая иностранных представителей СМИ, которые получали аккредитацию в ДНР и ЛНР. После публикации с указанием контактных данных некоторые из них начали получать угрозы.

Ранее деятельность сайта критиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав такие публикации «прямым призывом к расправе над журналистами». В базе ресурса также содержатся сведения о ряде российских деятелей культуры и граждан других стран.

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Сергея Писаренко внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

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