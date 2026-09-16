Не выбрасывайте в мусор: что делать, если икона разбилась

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Даже к испорченному образу следует относиться с уважением.

Что делать с разбитой иконой: ответ

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Икону, которую невозможно восстановить, надо сжечь

Поврежденную икону, которую невозможно отреставрировать, не следует выбрасывать в мусор, а необходимо утилизировать с уважением к святыне. О том, как правильно поступить с разбитым образом, Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По словам эксперта, если при переезде или в быту разбилось только стекло в рамке, а сам образ остался целым, достаточно заменить его. В случае, когда икона получила более серьезные повреждения — появились трещины, осыпалась краска или пострадала бумажная основа, необходимо сначала оценить возможность реставрации.

Восстановлением таких предметов занимаются специалисты при крупных храмах и монастырях. Реставраторы могут вернуть образу первоначальный вид даже после серьезных повреждений. Однако если восстановление невозможно, выбрасывать икону в контейнер для мусора нельзя.

«Единственный правильный путь — предать икону огню. Сжечь ее нужно в чистом месте, где никто не будет ходить по пеплу, например, на своем приусадебном участке. Оставшийся пепел следует закопать в непопираемом месте, либо, по древней традиции, пустить по течению реки», — сказал Михаил Иванов.

Если самостоятельно организовать такую процедуру невозможно, поврежденную икону можно передать в православный храм. Во многих церквях есть специальные печи, где святыни утилизируют в соответствии с церковными правилами.

Иванов подчеркнул, что случайное повреждение иконы без злого умысла не считается грехом, однако даже к испорченному образу следует относиться с уважением.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Собянин: в рамках конкурса грантов для НКО отобрали 205 лучших проектов
15:10
Королевская семья боится правды? Украли новые мемуары о принцессе Диане
15:02
Серьезное предупреждение: КНДР пригрозили США и Республике Корея ядерным оружием
15:00
Ягода летом — польза зимой: как клубника помогает поддерживать иммунитет
14:55
«Открыла новую эру»: Валиева выступит в ледовом шоу в Мексике
14:47
Лавров: подготовка к войне с Россией — самая популярная тема у европейских элит

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
«Мотор отказал в полете»: Соседов раскрыл последние планы Евгения Броневицкого
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен