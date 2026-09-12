Российские военные поразили металлургический комбинат в Запорожье

В ходе ночных ударов по объектам украинской инфраструктуры, используемой в интересах киевских боевиков, армия России в ночь на 12 сентября нанесла групповые удары по металлургическому заводу в Запорожье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

В министерстве уточнили, что противник — Вооруженные силы Украины (ВСУ) — использовал данное предприятие в своих целях. На «Запорожстали» создавались, в том числе, защитные конструкции и брони для военной техники и бронежилетов боевиков.

Еще ВС РФ нанесли массированный удар по заводу в Кривом Роге Днепропетровской области. Он тоже выпускал металлургическую продукцию для производства вооружения. Также нашими военными был поражен «Интерпайп Сталь».

Помимо этого, минувшей ночью ВС РФ ударили по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам. Они, в свою очередь, занимались добычей железной руды для выпуска металлургической продукции.

Ранее российские войска поразили транспортные объекты ВСУ.

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