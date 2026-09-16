Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки

Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки

Восемьдесят томов и почти две тысячи лет истории буддийской традиции. Уникальное собрание Типитаки сегодня передали в дар Российской национальной библиотеке представители Таиланда. А сама церемония стала поводом вспомнить, с чего больше века назад началась дружба двух стран.

О необычном подарке и неожиданных страницах общей истории — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В Российской национальной библиотеке — гости из Таиланда. Овальный зал — пожалуй, самый узнаваемый: именно в таких интерьерах формировалась история отечественной книжной культуры.

Посол Таиланда в книге почетных гостей благодарит за возможность посетить библиотеку. В составе российского национального книгохранилища — библиотека Вольтера, одна из самых ценных исторических коллекций. Ее уникальность в том, что здесь не просто книги великого философа — это его личная рабочая библиотека, сохранившая следы его мысли.

Но главное событие сегодня происходит в зале Корфа. На полотнищах вдоль стен — храм и дворцы, страницы истории Таиланда и портрет монарха. Символы страны, где светская власть и духовные традиции веками рядом.

В дар национальной библиотеке передают 80 томов священных буддийских текстов — Типитаки. Высокие гости с обеих сторон подчеркивают статус события. Если Библия — это основа христианской традиции, а Коран — мусульманской, то для буддистов таким фундаментом служит Типитака.

Типитака — в переводе «три корзины». В первой — правила жизни монахов. Во второй — поучения и истории, рассказанные Буддой. В третьей — размышления о сознании и природе человека, то, что сегодня мы, возможно, назвали бы философией и психологией. Сначала это просто пересказывали. Потом записывали на пальмовых листьях. Потом печатали. А сейчас переводят в цифровую транслитерацию и издают, чтобы прочитать это мог каждый, где бы он ни жил.

«Это гораздо больше. Это обмен наследием, это углубление культуры. Кроме того, я бы хотела заметить, что этот дар — это обмен двусторонней мудростью и, конечно же, культурой. И убеждена, что это пойдет на пользу нам и обеим нашим странам. Кроме того, это также дар дружбы, когда между странами дружба и способствует укреплению единства между нашими странами, нашими народами, нашими студентами, детьми, учеными, экспертами», — сказала Чрезвычайный и полномочный посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

Впрочем, для России Типитака — не совсем известная книга. Священные тексты буддийского канона появились у нас еще в конце XIX века. Эти 39 томов — свидетели той эпохи. И сохранились практически в идеальном состоянии.

«Текст, который отличается от современного тайского языка, пусть отличается не радикально. Ну, в общем, представьте себе текст конца XIX века на русском языке. Вот примерно такое же различие», — сказал кандидат исторических наук, старший преподаватель СПбГУ Михаил Игнатьев.

Читать старое издание современному тайцу — все равно что нам «высокий штиль» Ломоносова. Узнаваемо, но тяжело. В новой публикации архаизмов нет — древний текст понятен. Этот подарок много значит в истории наших отношений. Выставка в РНБ рассказывает о её основных этапах и очень ярких моментах.

Вот книга Эспера Ухтомского, который сопровождал цесаревича Николая в его большом путешествии на Восток. Именно тогда, в 1891 году, будущий император посетил Сиам.

«Очень интересная деталь, такая приятная, конечно, что цесаревича Николая встречали русским гимном, который исполнял сиамский оркестр, и была выложена приветственная надпись на русском языке», — сказал ведущий специалист по библиотечно-выставочной работе Российской национальной библиотеки Денис Абеляшев.

Сиам произвел на наследника престола сильное впечатление. Экзотическая природа, дикие слоны, непривычный яркий мир. На память о встрече — подарки от короля Рамы V. Три клинка. И каждый из них не просто драгоценный предмет, а рассказ о стране.

«Такой выбор предметов свидетельствует о том, что это символ единства и процветания страны, который правил Рама V. А правил он землями малайцев, а также землями народов таи и лао», — сказала старший хранитель фондов Центральной Азии и Ближнего Востока Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Марина Федорова.

Золоченое серебро — тончайшая работа тайских мастеров. Подарки, которые Николай II, судя по всему, действительно ценил.

Через шесть лет история получит продолжение. В Россию приедет Рама V. Первый монарх Азии, посетивший русский двор. Наша страна поддержала независимость Сиама, когда Франция и Англия хотели колонизировать страну. А учиться к нам приезжают члены королевской семьи.

Это не просто альбом со знаменитого русского бала 1903 года, когда вся элита империи решила обратиться ни к западной, ни к восточной, а именно своей истории. Здесь весь высший свет: Романовы, великие князья, аристократические фамилии, которые выкладывали за костюм десятки тысяч рублей. И среди всей этой знати — принц Чакрабон в костюме стрельца. Он тогда учился у нас в Пажеском корпусе.

Тайская делегация была на коронации Николая II. Россия ответила визитом на коронацию Рамы VI. В Бангкок тогда отправился крейсер «Аврора». У истории России и Таиланда гораздо больше точек соприкосновения, чем может показаться на первый взгляд.

И эти 80 томов — не просто подарок библиотеке. Еще одна страница общей истории. Истории, которую Россия и Таиланд продолжают писать вместе.

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