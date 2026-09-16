Пересильд растрогалась до глубины души: молодежь встала во время «Дня Победы»

|
Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 13 0

Программа включает письма, дневниковые записи и музыкальные композиции в авторских аранжировках.

Фото, видео: Пресс-служба программы «Птица Победа; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА исполнили тулякам песни военных лет

На сцене Тульского областного дворца молодежи состоялась программа «Птица Победа» с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд и группой MANДРАГОРА.

Музыкальный коллектив был основан в 2024 году актрисой театра и кино Юлией Пересильд. Первое выступление коллектива состоялось в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса», а сценический дебют прошел в Тульской области на фестивале «Дикая Мята». В его рамках MANДРАГОРА представила трилогию «Планета легкого поведения», включающую части «Венера», «Земля» и «Марс».

Программа «Птица Победа» включает письма, дневниковые записи и музыкальные композиции военных лет в авторских аранжировках.

Наиболее сильное впечатление на Юлию произвела реакция молодежи на их программу. По словам актрисы, несмотря на то, что современное поколение воспитано на другой музыке и имеет другие ориентиры, во время исполнения песни «День Победы» молодые люди встали.

Многие зрители впервые увидели драматическую артистку Пересильд в роли певицы. В интервью «Известиям» артистка признавалась, что те, кто внимательно следит за ее творчеством, действительно не сразу привыкли видеть ее разной.

«Биполярного расстройства у меня, конечно, нет. Но максимально не хочется, чтобы эти две истории как-то пересекались. Я бы хотела, чтобы наша музыка всегда была больше, чем просто поющая драматическая артистка Юлия Пересильд.», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение режиссера Алексея Учителя о союзе Ани Пересильд и Вани Дмитриенко. Режиссер отметил, что рассматривает кандидатуры молодой звездной пары для съемок в фильме «Прогулка 2».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.17
-0.07 97.13
-0.17
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:20
Пересильд растрогалась до глубины души: молодежь встала во время «Дня Победы»
21:10
Лифт и вентиляция мешают спать: как жильцам добиться тишины в квартире
21:00
Паническая атака или сердечный приступ? Врач рассказала, как отличить симптомы
20:50
Третьяковская галерея закроет одно из зданий: что будет с экспозицией
20:40
«Дискотека Авария» позвала хейтеров на концерт за свой счет
20:30
Горькая цена: фон дер Ляйен признала энергозависимость Европы

Сейчас читают

Сотрудник аэропорта Лейпцига рассказал, какой действительно дрон там поймали
Высоким мировым ценам на кофе скоро придет конец
Похоронила мужей и собирала бутылки: одинокий закат жизни Натальи Даниловой из «Места встречи»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен