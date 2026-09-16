Пересильд растрогалась до глубины души: молодежь встала во время «Дня Победы»

Юлия Пересильд и группа МАNДРАГОРА исполнили тулякам песни военных лет

На сцене Тульского областного дворца молодежи состоялась программа «Птица Победа» с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд и группой MANДРАГОРА.

Музыкальный коллектив был основан в 2024 году актрисой театра и кино Юлией Пересильд. Первое выступление коллектива состоялось в программе «Квартирник НТВ у Маргулиса», а сценический дебют прошел в Тульской области на фестивале «Дикая Мята». В его рамках MANДРАГОРА представила трилогию «Планета легкого поведения», включающую части «Венера», «Земля» и «Марс».

Программа «Птица Победа» включает письма, дневниковые записи и музыкальные композиции военных лет в авторских аранжировках.

Наиболее сильное впечатление на Юлию произвела реакция молодежи на их программу. По словам актрисы, несмотря на то, что современное поколение воспитано на другой музыке и имеет другие ориентиры, во время исполнения песни «День Победы» молодые люди встали.

Многие зрители впервые увидели драматическую артистку Пересильд в роли певицы. В интервью «Известиям» артистка признавалась, что те, кто внимательно следит за ее творчеством, действительно не сразу привыкли видеть ее разной.

«Биполярного расстройства у меня, конечно, нет. Но максимально не хочется, чтобы эти две истории как-то пересекались. Я бы хотела, чтобы наша музыка всегда была больше, чем просто поющая драматическая артистка Юлия Пересильд.», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение режиссера Алексея Учителя о союзе Ани Пересильд и Вани Дмитриенко. Режиссер отметил, что рассматривает кандидатуры молодой звездной пары для съемок в фильме «Прогулка 2».

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