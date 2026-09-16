Суд оставил под домашним арестом фигурантку дела Дианы Шурыгиной

Мосгорсуд оставил под домашним арестом актрису Настю Холод

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста актрисе Анастасии Овсянниковой, выступающей под псевдонимом Настя Холод, по делу об изготовлении и распространении порнографии, одним из фигурантов которого является блогер Диана Шурыгина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Меру пресечения Овсянниковой продлили 13 августа. Тогда же решение о дальнейшем нахождении под домашним арестом было принято в отношении немецкого продюсера Людвига Кричкера. Шурыгина находится под стражей. Срок ее содержания в СИЗО ранее продлили до 19 октября.

Обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору блогеру предъявили 16 июня. Первоначально суд отправил ее под домашний арест, однако позднее меру пресечения ужесточили из-за нарушения установленных ограничений.

По версии следствия, Шурыгина размещала откровенные фотографии и видеозаписи в платных каналах. «Известия» сообщали, что после избрания меры пресечения доступ к этим материалам продолжал продаваться. На 17 июня его стоимость составляла 4850 рублей.

Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после того, как публично обвинила 21-летнего знакомого в изнасиловании. Молодой человек утверждал, что интимные отношения были добровольными и о реальном возрасте 16-летней девушки он не знал. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима. Впоследствии срок сократили сначала до трех лет и трех месяцев, а затем до года и двух месяцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.