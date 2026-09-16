Суд оставил под домашним арестом фигурантку дела Дианы Шурыгиной

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 32 0

Решение было принято после рассмотрения жалобы защиты.

Какую меру пресечения суд избрал для актрисы Насти Холод

Фото: www.globallookpress.com/vk.com

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Мосгорсуд оставил под домашним арестом актрису Настю Холод

Московский городской суд признал законным продление домашнего ареста актрисе Анастасии Овсянниковой, выступающей под псевдонимом Настя Холод, по делу об изготовлении и распространении порнографии, одним из фигурантов которого является блогер Диана Шурыгина. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Меру пресечения Овсянниковой продлили 13 августа. Тогда же решение о дальнейшем нахождении под домашним арестом было принято в отношении немецкого продюсера Людвига Кричкера. Шурыгина находится под стражей. Срок ее содержания в СИЗО ранее продлили до 19 октября.

Обвинение в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору блогеру предъявили 16 июня. Первоначально суд отправил ее под домашний арест, однако позднее меру пресечения ужесточили из-за нарушения установленных ограничений.

По версии следствия, Шурыгина размещала откровенные фотографии и видеозаписи в платных каналах. «Известия» сообщали, что после избрания меры пресечения доступ к этим материалам продолжал продаваться. На 17 июня его стоимость составляла 4850 рублей.

Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после того, как публично обвинила 21-летнего знакомого в изнасиловании. Молодой человек утверждал, что интимные отношения были добровольными и о реальном возрасте 16-летней девушки он не знал. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима. Впоследствии срок сократили сначала до трех лет и трех месяцев, а затем до года и двух месяцев.

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