За границей задержали подозреваемого в убийстве участницы конкурса красоты «Миссис Россия — Вселенная». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Подозреваемым оказался гражданин России. Его задержание — результат совместной работы Интерпола, МВД России, управления МВД РФ по Московской области и турецких полицейских.

По данным правоохранительных органов, в июле 2026 года в Одинцовском городском округе Подмосковья у подозреваемого и убитой произошел конфликт из-за личной неприязни. В результате фигурант дела нанес модели несколько ранений, которые привели к ее смерти.

После случившегося мужчина попытался скрыть следы преступления, а затем покинул Россию. Из столичного аэропорта Внуково он вылетел в Турцию, а затем отправился в другую страну.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области по каналам Интерпола был направлен срочный запрос турецким коллегам. Полученная информация позволила установить дальнейший маршрут разыскиваемого», — уточнила Волк.

В августе мужчина был объявлен в международный розыск. Его местонахождение было установлено, после чего подозреваемого задержали. Фигурант находится под стражей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Калининградской области был задержан 60-летний мужчина, подозреваемый в убийстве беременной женщины. Его поймали спустя 17 лет после трагедии.

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