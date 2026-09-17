ФСБ задержала жителя Севастополя за контрабанду оружия на Украину

Житель Севастополя, гражданин России 1979 года рождения, задержан в Московском регионе по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, фигурант через мессенджер Telegram вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины. Выполняя его поручение, он занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники на украинскую территорию — транзитом через третьи страны. Технику планировали использовать против российских военных в зоне специальной военной операции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали сотрудники ФСБ. Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статье «Государственная измена», а также по статье «Контрабанда вооружения и иной военной техники группой лиц по предварительному сговору».

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.

По российскому законодательству максимальное наказание за государственную измену — пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Горловке сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в попытке совершить взрыв в отношении российских военнослужащих. Мужчина выполнял задание украинских спецслужб. Он изготовил самодельное взрывное устройство и заложил его на пути следования российских военных. Также он снимал на видео последствия ударов ВСУ по жилым домам в Горловском муниципальном округе и передавал эти записи вражеским кураторам.

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