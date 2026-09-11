Жестокое убийство беременной женщины под Калининградом раскрыли спустя 17 лет

В Калининградской области задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном 17 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным ведомства, в мае 2009 года в парке города Полесска обнаружили тело 22-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями. Женщина находилась на 31–32-й неделе беременности. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Калининградской области во взаимодействии со следователями-криминалистами установили предполагаемого виновника.

По предварительной версии, вечером 10 мая 2009 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей в городском парке. Во время конфликта он нанес женщине множественные удары складным ножом, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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