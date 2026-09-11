Жестокое убийство беременной женщины под Калининградом раскрыли спустя 17 лет

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 65 0

Следователи восстановили события того рокового вечера.

Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Калининградской области задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве беременной женщины, совершенном 17 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным ведомства, в мае 2009 года в парке города Полесска обнаружили тело 22-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями. Женщина находилась на 31–32-й неделе беременности. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.

Оперативники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Калининградской области во взаимодействии со следователями-криминалистами установили предполагаемого виновника.

По предварительной версии, вечером 10 мая 2009 года мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с потерпевшей в городском парке. Во время конфликта он нанес женщине множественные удары складным ножом, после чего скрылся.

Подозреваемого задержали при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.35
-1.11 98.29
-0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Как летит время»: Агата Муцениеце показала свое беременное фото
15:25
Президент Сербии Вучич подаст в отставку 25 или 26 сентября
15:20
«Как все»: Лукашенко рассказал о службе младшего сына Николая в армии
15:18
Появились кадры смертельного падения ребенка с аттракциона в городе Иваново
15:15
«Вся Россия будет знать»: «дофаминовая бабушка» о своей популярности в соцсетях
15:11
Суд вынес приговор экс-участнице «Дома-2» Брагиной

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео