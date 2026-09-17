Звезда «Реальных пацанов» попал в страшное ДТП и чудом выжил

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 43 0

Виновник аварии с места происшествия скрылся.

Фото, видео: URA.RU/TASS/ТАСС; Вконтакте/Армен Бежанян /id536710558; 5-tv.ru

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Звезда «Реальных пацанов» Бежанян улетел в кювет на трассе под Пермью

Звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян попал в страшное ДТП. Об этом сообщил сам актер на своей странице в социальных сетях.

Машина артиста на большой скорости, более 100 километров в час, слетела с трассы под Пермью и оказалась в кювете.

«Только что слетел с дороги. <…> Вон там непонятно какой маневр совершил. Впереди идущий автомобиль, я пытался его обгонять, а он почему-то дернулся влево. Мне пришлось уходить от столкновения, и вот меня выкинуло», — рассказал Бежанян.

На кадрах с опубликованного им видео видно, что автомобиль сильно поврежден. Но самому артисту, судя по всему, удалось избежать серьезных травм. В ролике он передвигался самостоятельно.

По данным СМИ, актер возвращался из Осы в родной город. Виновник ДТП с места происшествия скрылся, его разыскивает полиция. Однако ситуация осложняется тем, что неделю назад Бежанян менял стекло у транспортного средства, после этого он не успел установить видеорегистратор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жених погиб в ДТП по дороге на собственную свадьбу. Трагедия произошла на лесной дороге между населенными пунктами Ошамп и Реконь в Бельгии.

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