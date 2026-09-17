В Пентагоне заявили о подготовке военных к боям у Луны

Военнослужащим из США следует готовиться к сражениям в окололунном пространстве. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

«Наша задача — адаптироваться уже сейчас, чтобы объединенные силы были готовы сражаться, выстоять и победить в условиях глобального противостояния — от морского дна до окололунного пространства», — заявил он.

Поддержал коллегу и глава боевого командования Космических сил США генерал-лейтенант Грегори Ганьон. По его мнению, чем дальше человечество продвигается в космос, тем важнее для американских военных поставить интересы страны выше и быть готовыми их защитить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Вашингтоне впервые официально признали размещение на околоземной орбите наступательного оружия. Как заявил министр ВВС США Трой Мейнк, в настоящее время Соединенные Штаты располагают на орбите оружием для контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных действий.

Позиция Москвы остается такой же, как 60 лет назад, с момента подписания Договора о космосе в 1967 году, который, в частности, запрещает выводить на орбиту объекты с ядерным оружием и другими видами оружия массового уничтожения.

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