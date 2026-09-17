Опасные испытания: в центре ФСБ показали сериал «Спецы» о закрытых операциях спецназа

В центре ФСБ показали сериал «Спецы» о закрытых операциях спецназа

В Культурном центре ЦСН ФСБ России до официальной премьеры зрителям и гостям показали многосерийную драму «Спецы». Об этом заявили в пресс-службе проекта.

Производством занималась «Триикс медиа», а заказчиком выступил РЕН ТВ.

Режиссером выступил Александр Черняев, в продюсерский состав вошли — генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин, генеральный продюсер студии «Триикс медиа» Инесса Юрченко, а также Елена Кириллова.

Съемки охватили несколько регионов страны: и Москву, и Петербург, а также Крым, Ингушетию, Ставропольский край. В центре истории — человек, окончивший Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище. Он попадает в элитное подразделение ФСБ. Его ждут смертельно опасные задания.

Авторы впервые так подробно восстанавливают хронику закрытых операций.

Главные роли исполняют Д. Пчела, В. Бадмацыренов, В. Пронин, Д. Донской, И. Акинтьев, М. Овчинников и их коллеги. Перед съемками они два месяца тренировались в Центре специального назначения ФСБ. Для картины использовали подлинное снаряжение и оружие бойцов ведомства — никакой бутафории. Консультировали и помогали создателям как сотрудники, так и ветераны Центра специального назначения ФСБ — и при подготовке сценария, и непосредственно на площадке.

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