«Серьезная угроза»: таракан заполз жительнице Подмосковья в ухо

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Василиса Власова
Василиса Власова 65 0

Женщине грозило гнойное воспаление.

Живого таракана извлекли из уха девушки в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com/Gudrun Herzner

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Таракан заполз жительнице Подмосковья в ухо

Врачи в Подмосковье достали из уха пациентки таракана, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья.

Девушка обратилась в Щелковскую больницу с жалобой на острую боль и движение в левом ухе. Она самостоятельно попыталась промыть водой ушную раковину. Боль при этом усилилась, однако движение она чувствовать перестала.

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

После осмотра врача-оториноларинголога выяснилось, что причина беспокойства пациентки — живой таракан. Основная опасность необычного случая, по словам специалиста, заключается в том, что насекомое не может двигаться задним ходом.

«Это не просто дискомфорт, а серьезная угроза. Главная опасность в том, что насекомое не способно двигаться задним ходом, а его хрупкое тело легко ломается при попытке достать пинцетом. Если фрагмент хитина останется внутри, начнется гнойное воспаление. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки уха и могут вызвать химический ожог или аллергию», — рассказал оториноларинголог Сархан Кичибеков.

Врачи работали крайне аккуратно. Они обездвижили и извлекли насекомое, а также провели антисептическую обработку уха, после чего отпустили девушку домой. Никакой угрозы для пациентки и ее слуха больше нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мужчина подавился куском шашлыка и попал в больницу.

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