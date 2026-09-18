«Не надо суеверить. Надо верить»: Верник вспомнил урок Смоктуновского

Игорь Верник рассказал о главном уроке от Иннокентия Смоктуновского

Заслуженный артист РФ Игорь Верник рассказал, как народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский научил его не суеверить, а верить в себя. Верник поделился воспоминаниями с корреспондентом 5-tv.ru на открытии цикла вечеров «Моя школа» содружества выпускников Школы-студии МХАТ.

«Я помню, как со Смоктуновским однажды я стоял. Иннокентий Михайлович играл Иванова, по-моему, я играл небольшую роль. И у меня упал текст. Мы стояли за кулисами, у меня упал текст. Я мгновенно сел. Потому что есть суеверие, что надо сесть на текст, чтобы не забыть», — рассказал Верник.

Актер отметил, что тогда Смоктуновский обратил внимание на его поступок и объяснил, почему не стоит полагаться на приметы. По словам Верника, за простой фразой великого артиста скрывался более глубокий смысл.

«Он говорит: «Игоряша, иди сюда». Я говорю: «Что, Иннокентий Михайлович? Что?». Он говорит: «Не надо суеверить. Надо верить“», — вспомнил артист.

Верник подчеркнул, что слова Смоктуновского для него стали не просто советом отказаться от суеверий, а важным жизненным принципом. По его мнению, речь шла о внутренней уверенности человека и способности принимать решения самостоятельно.

«За этими словами не просто, мол „не садись на текст, это ерунда“. За этими словами другая система жизни — „Верь в себя“. Это главное. Понимаете? Верь в себя. Слушай себя. Смотри на мир», — отметил актер.

Артист добавил, что каждый человек может по-своему понять этот совет, однако для него он остается напоминанием о личной ответственности.

«Не распыляйся на ерунду. Не отдавай решения, которые можешь принимать ты, чему-то другому — Вселенной или еще чему-то. Ты — Вселенная. Каждый может расшифровать эти слова, как угодно», — сказал Игорь Верник.

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