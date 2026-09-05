В МВД РФ напомнили, почему нельзя оставлять паспорт в залог аренды

Оставлять паспорт в залог нельзя ни при каких обстоятельствах. Об этом в интервью ТАСС сказал начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

Он напомнил, что документ, удостоверяющий личность, может быть изъят у гражданина России только сотрудниками полиции, и то при наличии веских причин. В частности, при вынесении обвинительного приговора суда. В остальных случаях это считается нарушением закона.

«Паспорт гражданина Российской Федерации ни в коем случае не может быть изъят, в том числе оставлен в залог», — подчеркнул Владимир Васенин.

Он добавил, что при взаимодействии с коммерческими организациями. Например, при аренде спортивного инвентаря в фитнес-клубе в качестве залога лучше всего оставлять деньги или любой другой предмет, который станет гарантом возврата имущества.

Ранее в МВД России напомнили, что неподходящая фотография может стать причиной отказа в приеме документов на получение или замену паспорта. Снимок должен быть актуальным, то есть соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления. Использовать можно как цветной, так и черно-белый снимок. Размер фотографии должен составлять 35×45 миллиметров.

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