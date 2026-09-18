«Так и произойдет»: ST предрек замену артистов голограммами

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 33 0

Сейчас многие музыканты уже используют нейросети для создания песен.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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ST призвал артистов не конкурировать с ИИ

Рэпер ST (Александр Степанов) предположил, что в будущем голограммы могут заменить живых артистов на сцене. Об этом музыкант рассказал, отвечая на вопрос об использовании технологий в творчестве, на представлении шоукейса Top Hit Live! в беседе с 5-tv.ru.

«Наверняка так и произойдет. И это будет классно, это будет событие. Не нужно бороться с ИИ, нужно уметь существовать с ИИ», — сказал ST.

Музыкант также признался, что сам пока не использует искусственный интеллект для создания музыки в полном объеме. Однако его коллеги применяют такие инструменты в работе над песнями.

«Я довольно-таки допотопный, потому у меня нет SUNO. А так большое количество (сгенерированной музыки. — Прим. ред.), поэтому я тоже на это подсел. Но я по старинке делаю все самостоятельно», — рассказал рэпер.

При этом ST отметил, что команда, с которой он работает над созданием песен, использует ИИ-сервис при подготовке композиций. По словам артиста, с его помощью можно генерировать варианты припевов, чтобы исполнителю было проще понять будущую партию.

«Но те ребята, с которыми я работаю над продакшеном песен, используем SUNO для создания припевов, чтобы артистке показать, как должен звучать ее голос. Где мы видим женские партии, а где мужские», — объяснил ST.

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