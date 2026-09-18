«Притворяются нищими»: Шаляпин пожаловался на трудности в отпуске

Прохор Шаляпин пожаловался на очередь на массаж

Шоумен Прохор Шаляпин рассказал подписчикам о неожиданной проблеме во время отпуска — артист не смог сразу попасть на массаж из-за большой очереди. Видео с отдыха Шаляпин опубликовал в социальных сетях.

«Сижу под вентилятором, дорогие друзья. Невозможно жарко, жду коктейль. Сейчас меня должны записать на массаж. Вот все мои проблемы», — сказал Шаляпин.

По словам шоумена, желающих попасть на процедуру оказалось настолько много, что свободных массажистов не осталось. Артист отметил, что даже стоимость услуги не стала препятствием для отдыхающих: массаж обходился в 200 долларов.

«Все, понимаете, притворяются, вроде как нищие все приехали, в экономе живут, там у бассейна общего сидят. А на массаж, извините, очередь», — заявил певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин рассказал о покупке загородного дома площадью более тысячи квадратных метров. Певец и шоумен признался, что в будущем планирует переехать в новое жилье. По его словам, участок площадью 40 соток включает два дома: один предназначен для него, второй — для работников.

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