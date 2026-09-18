Супергерои с бюллетенями: Человек-паук и Колобок встретились на выборах в Тюмени

Семья решила поднять настроение себе и окружающим.
Фото, видео: Telegram/ Тюменская область.рф / my_tyumen; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Семья из Тюмени пришла на выборы в костюмах Человека-паука
Семья из Тюмени пришла на избирательный участок в костюмах Человека-паука, а младший член семьи взял с собой игрушку Колобка. Кадры публикует 5-tv.ru.
Очевидцы поделились кадрами с избирательного участка МАОУ СОШ № 65, куда пришла целая «человекопаучья семья». Тюменка рассказала, что таким образом они решили поднять настроение себе и окружающим.
«На выборы мы пришли всей семьей, чтобы поднять настроение себе и окружающим. А если серьезно, то для нас выборы — это часть нашей жизни. Мы сами принимаем свои решения и хотим, чтобы ребенок тоже видел, что к выборам нужно относиться осознанно и ответственно», — рассказала женщина.
Особое внимание привлек самый юный член семьи — он принес игрушку Колобка. Таким образом семья обыграла обсуждаемое зрителями противостояние киногероев в прокате.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм «Последний богатырь. Колобок» преодолел отметку в миллиард рублей по сборам в российском прокате. Картина достигла этого показателя, несмотря на скандал вокруг проекта еще до выхода в широкий прокат. Пользователи устроили массовый флешмоб и начали снижать рейтинг фильма из-за переноса неофициальных показов новой части «Человека-паука», которые кинотеатры отложили ради премьеры российского проекта.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
- 18 сент
- Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО
- 18 сент
- Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Памфилова сообщила об угрозе атаки беспилотников на ТИК в Белокуракино в ЛНР
- 18 сент
- Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Избирательный участок на Кубани перенесли в резервное помещение из-за атаки БПЛА
- 18 сент
- Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах
- 18 сент
- Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
- 18 сент
- Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
- 18 сент
- Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах
Читайте также
78%
Нашли ошибку?