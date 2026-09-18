Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу составила 23,54%

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 47 0

По данным ЦИК, показатель отражает ход голосования на указанный момент времени.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу по состоянию на 20:01 мск составила 23,54%.

Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России.

По данным ЦИК, показатель отражает ход голосования на указанный момент времени. Итоговая явка будет определена после завершения голосования и подсчета голосов.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова 18 сентября заявила, что российская избирательная система является максимально открытой и прозрачной, а также способна динамично реагировать на возникающие вызовы.

По словам главы ЦИК, Россия готова делиться накопленным опытом и консультировать другие государства в сфере организации выборов.

При этом Памфилова подчеркнула, что Москва не намерена оказывать давление на потенциальных зарубежных партнеров. Решение воспользоваться российским опытом, по ее словам, должно приниматься самостоятельно.

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