Путин принял участие в открытии объектов социальной газификации

Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, и этот ресурс должен служить стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Президент принял участие в открытии объектов социальной газификации.

«Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, и наша задача, чтобы этот ресурс в первую очередь служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан. За последние двадцать лет мы заметно укрепили газовую инфраструктуру — если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах федерации, то сейчас уже в 73. В предыдущие пять лет практически каждый день на карте страны появлялся новый газифицированный населенный пункт. Сегодня у нас запланированы включения из Дальнего Востока и Центральной России, Поволжья и Северного Кавказа», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на церемонии подписания договора на поставку самолетов МС-21-310 и презентации новых объектов гражданской авиации заявил о начале поставок первых 18 лайнеров российской авиакомпании в 2027 году. Сейчас эти машины находятся в производстве, одновременно оформляется заказ еще на 90 самолетов. Глава государства отметил, что долгосрочный контракт обеспечит загрузку авиастроительных предприятий и их поставщиков, и выразил надежду на его выполнение в строгом соответствии с графиком, без задержек и срывов.

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