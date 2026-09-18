Топливо — для России: как укрепилась газовая инфраструктура страны за 20 лет

Эфирная новость 34 0

В открытии объектов социальной газификации принял участие президент РФ Владимир Путин.

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин принял участие в открытии объектов социальной газификации

Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, и этот ресурс должен служить стране. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Президент принял участие в открытии объектов социальной газификации.

«Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, и наша задача, чтобы этот ресурс в первую очередь служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан. За последние двадцать лет мы заметно укрепили газовую инфраструктуру — если в 2005 году такая инфраструктура работала в 40 субъектах федерации, то сейчас уже в 73. В предыдущие пять лет практически каждый день на карте страны появлялся новый газифицированный населенный пункт. Сегодня у нас запланированы включения из Дальнего Востока и Центральной России, Поволжья и Северного Кавказа», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на церемонии подписания договора на поставку самолетов МС-21-310 и презентации новых объектов гражданской авиации заявил о начале поставок первых 18 лайнеров российской авиакомпании в 2027 году. Сейчас эти машины находятся в производстве, одновременно оформляется заказ еще на 90 самолетов. Глава государства отметил, что долгосрочный контракт обеспечит загрузку авиастроительных предприятий и их поставщиков, и выразил надежду на его выполнение в строгом соответствии с графиком, без задержек и срывов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.20
-0.31 96.67
-0.83
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:48
В Волгограде пенсионерка скончалась после отравления грибами
21:41
Росгвардеец помог пенсионерке с подозрением на инфаркт на участке в Москве
21:30
Путин рекомендовал ульяновцу порадовать жену подарком на сэкономленные деньги
21:27
Копия отца? Повзрослевший Гном Гномыч показал кадр с отцом из путешествия
21:20
Путин вручил госнаграды заслуженным работникам ОПК
21:19
Явка на выборах в Госдуму по итогам первого дня составила 29,45%

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
Политолог высказался о причастности властей Франции к смерти Наташи Рей
Не сдается: Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен