Появились кадры смертельного падения ребенка с аттракциона в городе Иваново

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 89 0

В момент трагедии рядом с мальчиком не было взрослых.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Появились кадры падения шестилетнего ребенка с аттракциона в развлекательном центре города Иваново, в результате которого мальчик погиб. Видео публикует 5-tv.ru.

По данным следствия, трагедия произошла днем 10 сентября в парке аттракционов, расположенном в одном из торговых центров города. Ребенок поднялся по фасаду горки, после чего сорвался с высоты.

На опубликованных кадрах видно, как мальчик забирается на конструкцию аттракциона. В этот момент рядом с ним не было взрослых. После падения ребенка доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли его спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Проверку также организовала прокуратура Ленинского района Иванова. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при оказании развлекательных услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятимесячный ребенок утонул в ванне в Уфе. По предварительным данным, младенец находился дома вместе с матерью и еще одним ребенком. Во время водных процедур женщина ненадолго отвлеклась, после чего малыш захлебнулся. Медики прибыли на место, однако спасти ребенка не удалось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.35
-1.11 98.29
-0.96
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:30
«Как летит время»: Агата Муцениеце показала свое беременное фото
15:25
Президент Сербии Вучич подаст в отставку 25 или 26 сентября
15:20
«Как все»: Лукашенко рассказал о службе младшего сына Николая в армии
15:18
Появились кадры смертельного падения ребенка с аттракциона в городе Иваново
15:15
«Вся Россия будет знать»: «дофаминовая бабушка» о своей популярности в соцсетях
15:11
Суд вынес приговор экс-участнице «Дома-2» Брагиной

Сейчас читают

В России грядет массовое повышение зарплат из-за одного показателя
Связь 5G запустили в России: в каких регионах заработала сеть и что нужно знать
Гражданская инфраструктура и склад Ozon повреждены в Саратове после атаки БПЛА
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео