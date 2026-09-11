Появились кадры смертельного падения ребенка с аттракциона в городе Иваново
В момент трагедии рядом с мальчиком не было взрослых.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Появились кадры падения шестилетнего ребенка с аттракциона в развлекательном центре города Иваново, в результате которого мальчик погиб. Видео публикует 5-tv.ru.
По данным следствия, трагедия произошла днем 10 сентября в парке аттракционов, расположенном в одном из торговых центров города. Ребенок поднялся по фасаду горки, после чего сорвался с высоты.
На опубликованных кадрах видно, как мальчик забирается на конструкцию аттракциона. В этот момент рядом с ним не было взрослых. После падения ребенка доставили в медицинское учреждение, однако врачи не смогли его спасти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Проверку также организовала прокуратура Ленинского района Иванова. Специалисты оценят соблюдение требований законодательства при оказании развлекательных услуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятимесячный ребенок утонул в ванне в Уфе. По предварительным данным, младенец находился дома вместе с матерью и еще одним ребенком. Во время водных процедур женщина ненадолго отвлеклась, после чего малыш захлебнулся. Медики прибыли на место, однако спасти ребенка не удалось.
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