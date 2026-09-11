Погибший в результате падения с горки в Иваново мальчик отмечал день рождения

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 23 0

Ребенок уже был знаком с конструкциями и ранее играл на них.

Ребенок погиб после падения с горки в ТРК Иванова: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Шестилетний ребенок, погибший в результате падения с горки в развлекательном центре Иванова, отмечал там свой день рождения. Об этом его мама рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Женщина сообщила, что пришла в игровую зону торгово-развлекательного комплекса вместе с сыном и старшей дочерью. По ее словам, она осталась у входа, так как плохо себя почувствовала, а ребенок уже был знаком с конструкциями и ранее играл на них.

Мать мальчика утверждает, что в момент происшествия рядом с детьми не было сотрудников развлекательного центра. По ее словам, другие посетители помогали вызвать скорую помощь.

Ребенка доставили в больницу, однако он скончался во время операции. Женщина заявила, что сначала намерена похоронить сына, а затем выяснять обстоятельства произошедшего с администрацией парка.

Трагедия произошла днем 10 сентября в парке аттракционов одного из торговых центров Иванова. По данным следствия, мальчик поднялся по фасаду горки, после чего сорвался с высоты. На опубликованных кадрах видно, как ребенок забирается на конструкцию, при этом рядом с ним не находятся взрослые.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

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