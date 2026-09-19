Столетний ветеран ВОВ проголосовал на выборах в Кемерове

Терехов лично приехал в гимназию № 17, где рассказал, почему на протяжении всей жизни участвует в голосовании.
Фото: Администрация города Кемерово
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100-летний ветеран Великой Отечественной войны проголосовал на выборах
Участник Великой Отечественной войны Анатолий Терехов лично пришел на избирательный участок в Кемерове, чтобы принять участие в голосовании. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Терехов проголосовал на участке № 211, расположенном в гимназии № 17. В апреле 2026 года ветерану исполнилось 100 лет.
«Всегда, всю жизнь голосую. Дорогие друзья, приходите и проголосуйте. Это важно и для ваших детей, и для вас самих», — приводит пресс-служба слова ветерана.
Анатолий Терехов ушел на фронт весной 1944 года. Он служил механиком-водителем танкового батальона и участвовал в освобождении Польши и Восточной Пруссии.
В феврале 1945 года военнослужащий получил тяжелую контузию. Несмотря на ранение, он отказался от госпитализации и продолжил службу вместе с однополчанами.
За проявленное мужество Терехов награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, а также медалями «За доблесть и отвагу», «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
После окончания войны ветеран связал свою жизнь с угольной промышленностью. В этой сфере он проработал 50 лет. Получив образование в Кемеровском горном техникуме и институте, Терехов занимался автоматизацией шахтерского труда, а также внедрением технологий для повышения производительности и снижения травматизма.
За профессиональные заслуги ему присвоили звание почетного работника угольной промышленности. Сейчас Терехов также носит звания Героя Кузбасса, почетного гражданина Кузбасса и города Кемерова.
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