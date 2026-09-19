«Соскучились друг по другу»: Захарова о безвизовом режиме с Грузией

Связи двух стран в разных сферах будут расширятся.
Фото: Булкин Сергей/ТАСС
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Захарова: Россия и Грузия соскучились друг по другу
Российский и грузинский народы «соскучились друг по другу», а отмена визовых ограничений была долгожданной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«И в данном случае употреблю слово „аллилуйя“, потому что это было настолько долгожданно — были сняты визовые ограничения. <…> Мы всех ждем. Мы действительно соскучились. Вот лучшее слово: мы соскучились друг по другу», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, между Россией и Грузией развиваются торговые, экономические и гуманитарные связи.
По ее словам, теперь возможностью приезжать в Россию могут пользоваться не только отдельные грузинские делегации, но и каждый гражданин страны.
Дипломат также подчеркнула развитие туристических связей. Она рассказала, что россиян хорошо принимают в Грузии и выразила надежду на увеличение туристических потоков, а также на расширение контактов в гуманитарной, экономической и деловой сферах.
По словам Захаровой, Россия не создает барьеров для представителей других стран, которые приезжают с мирными целями. Она также отметила, что общалась с делегацией на Международном фестивале молодежи.
Теперь граждане Грузии получили возможность приезжать в Россию без визовых ограничений, в том числе для длительного пребывания. Ранее безвизовый режим не распространялся на тех, кто планировал находиться в стране более 90 дней, например с целью работы или учебы.
Для граждан России безвизовый въезд в Грузию действует с 2012 года. Находиться в стране россияне могут до года.
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