«Истинный краш поколений»: Андрей Григорьев-Апполонов показал архивные фото

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 219 0

Фотографии музыканта вызвали бурную реакцию фанатов.

Как выглядел в 80-е Андрей Григорьев-Апполонов — фото

Фото: Елагин Сергей/ТАСС

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Андрей Григорьев-Апполонов показал, как выглядел в 1980-е

Андрей Григорьев-Апполонов устроил ностальгический флешмоб в соцсетях и показал, как выглядел в 1980-е годы. Солист «Иванушек International» опубликовал редкие архивные фотографии, сделанные еще в советское время.

«Тот случай, когда никакой ИИ не нужен для нового тренда «Мое фото в стиле 80-х», — подписал публикацию 56-летний музыкант.

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На снимках Григорьев-Апполонов предстал с характерной для той эпохи прической маллет. Архивные кадры вызвали активную реакцию подписчиков, которые принялись обсуждать внешность и образ звезды.

Некоторые поклонники в шутку поинтересовались, почему юного Григорьева-Апполонова не пригласили сниматься в популярном детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Другие назвали артиста «рыжим солнышком». Некоторые отметили, что его узнаваемая энергетика, по их мнению, практически не изменилась.

«Рыжий — это не цвет волос, это состояние души и вечная молодость! Слишком круто. Какая бешеная энергетика в этих кадрах! Эпоха ушла, а харизма осталась. Вот смотришь на такие фото и понимаешь: истинный краш нескольких поколений!», — написала одна из подписчиц.

Поклонники также поблагодарили музыканта за возможность увидеть редкие фотографии и вспомнить эстетику советских 1980-х.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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