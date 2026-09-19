Сати Казанова рассказала, что ее двухлетняя дочь растет вегетарианкой

Певица Сати Казанова рассказала, что ее почти двухлетняя дочь придерживается вегетарианского рациона вместе со всей семьей. Артистка ответила на вопрос подписчицы в соцсетях и перечислила продукты, которые входят в меню ребенка.

«Малышка на вегетарианском питании, как и вся семья. Внимательно и регулярно слежу за показателями — все супер, все в норме! Источники белка: все виды чечевицы, фасоль, зерновые, тофу, сыр (в основном козий или безлактозный коровий)», — написала Казанова.

Певица добавила, что большое внимание в рационе уделяет овощам, фруктам и ягодам, которые, по ее словам, обеспечивают разнообразие клетчатки и витаминов.

Сати Казанова стала мамой в октябре 2024 года. У певицы и ее мужа, итальянского фотографа Стефано Тиоццо, родилась дочь Анагха. Артистка нечасто показывает ребенка публике, однако иногда делится семейными кадрами и рассказывает о воспитании малышки.

Стефано Тиоццо Казанова встретила в 2016 году на свадьбе подруги в Германии. Первоначально знакомство не произвело на них особого впечатления: оба в тот период переживали расставания с партнерами. Позже они возобновили общение, после чего между ними начались отношения.

Пара поженилась в октябре 2017 года. Супруги провели несколько свадебных церемоний, в том числе в Москве, Индии, Кабардино-Балкарии и итальянском Пьемонте — на родине Тиоццо.

Ранее Казанова рассказывала, что познакомилась с будущим мужем во время периода аскезы. По словам певицы, она дала себе обещание на год отказаться от отношений, чтобы восстановиться после болезненных разочарований в личной жизни. Именно в этот момент появился Стефано.

До рождения дочери супруги несколько лет мечтали о ребенке. Казанова рассказывала о сложностях с беременностью и о замершей беременности на раннем сроке. В июне 2024 года она сообщила о новой беременности, а 23 октября того же года у пары родилась дочь.

Девочку назвали Анагха — имя имеет санскритское происхождение и связано с понятиями чистоты, невинности и совершенства. По словам Казановой, имя выбирали с учетом ведийской традиции и рекомендаций духовного наставника семьи.

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