Почистят трубы и кошелек: россиян начали обманывать под предлогом запуска отопления

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

Новая мошенническая схема проходит в несколько этапов.

Как мошенники обманывают россиян с отоплением

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Юрист Соловьев рассказал о новой схеме мошенников, связанной с отоплением

В России активизировалась новая схема мошенничества. Злоумышленники сообщают гражданам о запланированной пробной промывке труб отопления. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, мошенники звонят с подменных номеров и представляются соседями по дому. Во время разговора они сообщают о якобы предстоящих работах в здании и предлагают присоединиться к общедомовому чату в мессенджере, чтобы получать нужную информацию.

После согласия жертве отправляют ссылку для вступления в группу. Однако переход по такому адресу или ввод кода подтверждения может привести к потере доступа к аккаунту в мессенджере.

Получив контроль над учетной записью, злоумышленники начинают писать контактам владельца от его имени и просить одолжить деньги.

«Категорически нельзя вступать в предложенные чаты, проходить опросы и голосования, а также переходить по пересланным ссылкам и вводить коды от СМС», — предупредил Соловьев.

По словам юриста, после получения доступа к аккаунту мошенники могут использовать и более сложный сценарий. Пострадавшему начинают звонить люди, которые представляются сотрудниками ФСБ, Роскомнадзора, Центробанка или Росфинмониторинга.

Они могут заявить, что от имени владельца аккаунта была оформлена доверенность, а принадлежащие ему деньги якобы переводятся на счета террористических организаций. Таким образом злоумышленники пытаются запугать человека и вынудить его совершить дальнейшие действия с деньгами или передать конфиденциальные данные.

Соловьев рекомендовал не доверять сообщениям о коммунальных работах, поступающим от неизвестных людей, и самостоятельно проверять такую информацию. Узнать о плановой промывке труб или других работах можно непосредственно в ТСЖ или управляющей компании.

Данные о подобных мероприятиях также могут размещаться на официальных ресурсах организаций или на информационных стендах в подъездах.

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