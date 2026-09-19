Белоусов и Дегтярев проголосовали на выборах в Госдуму

Глава Минобороны Андрей Белоусов и министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев приняли участие в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва.

Кадры с голосования министров появились в распоряжении 5-tv.ru. Дегтярев также рассказал о значении участия граждан в выборах и личной ответственности избирателей.

«Я считаю, что голосовать надо, это ответственность избирателя перед властью. Потому что спрашивать можно с власти, только когда ты ее выбираешь. А если нет — тогда какие вопросы?» — заявил министр спорта.

По словам Дегтярева, участие в выборах стало давней семейной традицией. Он вспомнил, что родители брали его с собой на избирательные участки еще в 1990-е. Теперь министр старается приходить на выборы вместе с женой и детьми, чтобы прививать им ответственное отношение к будущему страны.

Дегтярев также отметил значение Государственной думы как одного из ключевых органов власти. Он напомнил, что почти 10 лет работал депутатом, а деятельность в комитетах и подготовка законопроектов связаны с большой ответственностью перед гражданами.

По данным ЦИК России, к 15:06 по московскому времени 19 сентября явка на выборах в Госдуму составляла 35,55%. В Донецкой Народной Республике, по словам председателя избирательной комиссии региона Владимира Высоцкого, показатель по итогам предварительного голосования и к 15:00 в первый день основного голосования достиг около 80%.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова в тот же день назвала ход голосования оживленным. По ее словам, досрочно свой выбор сделали 4663963 гражданина.

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