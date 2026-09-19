Пушистый сотрудник: кот Тони работает на выборах в Курске

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Василиса Власова
Василиса Власова 39 0

Домашний питомец второй год является сотрудником на избирательном участке второй год.

В Курске на избирательном участке работает кот Тони

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

В Курске на избирательном участке работает кот Тони

На избирательном участке в Курске трудится кот Тони. Домашний любимец с полосатым окрасом помогает членам комиссии не первый раз и уже стал настоящей местной знаменитостью — избиратели приходят голосовать, гладят его и даже приносят угощения.

В прошлом году на выборах губернатора Тони оказался на избирательном участке совершенно случайно. Председатель УИК № 86 Виктория Аниканова, хозяйка хвостатого члена комиссии, пояснила, что ей не с кем было оставить кота, поэтому она привезла его с собой. По ее словам, Тони очень полюбился и членам комиссии, и избирателям, после чего его участие в выборах превратилось в добрую традицию.

Тони находится на участке полный рабочий день, для него даже специально оборудовали лежанку. Кот ласковый — может сидеть на коленях у членов комиссии во время заполнения документов. Бюллетени не портит, мебель не царапает, ведет себя идеально. Только камер он немного стесняется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как на выборы в Луганске пришел корги-отряд. Пушистые участницы голосования, конечно, не опускали бюллетень в урну, но создали всем окружающим хорошее настроение.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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