Явка на выборах в Госдуму превысила 40% к вечеру 19 сентября

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 257 0

Центральная избирательная комиссия России опубликовала последние данные.

Какая явка на выборы в Госдуму к вечеру 19 сентября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:40 мск 19 сентября составила 40,23%. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

В этот же день сообщалось, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80%.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Впервые в голосовании принимают участие жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

В федеральный избирательный список включены десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.

Одновременно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав субъектов России. В восьми регионах руководителей выбирают прямым голосованием, еще в трех — через региональные парламенты. Всего в рамках избирательной кампании предстоит распределить около 23 тысячи мандатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при дистанционном электронном голосовании избиратели могут столкнуться с различными техническими сложностями.

Среди возможных проблем — невозможность открыть портал, задержка кода подтверждения, отсутствие электронного бюллетеня или сбои при попытке поставить отметку. Причиной неполадок могут быть как ошибки в пользовательских данных, так и временные технические проблемы на стороне системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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