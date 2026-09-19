Явка на выборах в Госдуму превысила 40% к вечеру 19 сентября

Центральная избирательная комиссия России опубликовала последние данные.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Явка на выборах в Госдуму по состоянию на 18:40 мск 19 сентября составила 40,23%. Об этом говорится на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.
В этот же день сообщалось, что явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80%.
Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. Впервые в голосовании принимают участие жители ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.
В федеральный избирательный список включены десять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Коммунисты России», «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые» и Партия прямой демократии.
Одновременно проходят выборы в законодательные собрания 39 регионов и выборы глав субъектов России. В восьми регионах руководителей выбирают прямым голосованием, еще в трех — через региональные парламенты. Всего в рамках избирательной кампании предстоит распределить около 23 тысячи мандатов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при дистанционном электронном голосовании избиратели могут столкнуться с различными техническими сложностями.
Среди возможных проблем — невозможность открыть портал, задержка кода подтверждения, отсутствие электронного бюллетеня или сбои при попытке поставить отметку. Причиной неполадок могут быть как ошибки в пользовательских данных, так и временные технические проблемы на стороне системы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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