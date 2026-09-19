Иран передал США через Катар условия для прекращения военных действий

Иран передал Соединенным Штатам через посредников из Катара свои условия для переговоров о прекращении военных действий. Об этом 19 сентября заявил секретарь Совета национальной безопасности Исламской Республики Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Консультации с катарскими и пакистанскими посредниками продолжаются, Иран передал им свои условия для переговоров», — говорится в публикации.

Резаи отметил, что угрозы со стороны президента США Дональда Трампа, по его мнению, не приведут к результату. При этом представитель Ирана заявил о готовности Тегерана продолжать конфликт.

Секретарь СНБ также назвал ошибочными оценки американского президента в отношении Ирана. По словам Резаи, конфликт был спровоцирован премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Кроме того, представитель Ирана заявил, что после выхода США из меморандума о взаимопонимании Тегеран пришел к выводу о необходимости изменить стратегию в отношениях с Вашингтоном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пакистан готов предоставить площадку для новых переговоров между США и Ираном, если обе стороны выразят готовность вернуться к диалогу.

Посол Пакистана в России Файсал Ниаз Тирмизи заявил, что Исламабад продолжает выступать за мирное урегулирование и готов оказать содействие в организации переговорного процесса. По его словам, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке может иметь последствия далеко за пределами региона, в том числе для мировой экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.