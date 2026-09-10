«Ржавеют» на работе: почему стабильность в офисе разрушает здоровье россиян

Стабильность в офисе разрушает здоровье россиян

Россияне стали активно «ржаветь» на работе. Психологи заявляют о новом состоянии. Это происходит, когда человек ходит в офис, механически выполняет задачи, получает зарплату. То есть он не перегружен, не выжат, годами делает одно и то же. Но вместе с нагрузкой пропадают развитие и интерес к рабочему процессу.

В итоге профессиональные навыки покрываются пылью, а человек перестает понимать, зачем он вообще ходит на работу.

Все это не менее опасно, чем выгорание, ведь такое состояние напрямую влияет на снижение самооценки. Сотрудник начинает думать, что он больше ничего не стоит, у него развиваются стресс и проблемы со здоровьем.

Впрочем, некоторые специалисты полагают, что это болезнь нового поколения, у которого в принципе иное отношение к работе и к жизни.

«У них нет мотивации выживать на работе, выживать за счет своей трудовой деятельности, как раньше в других поколениях — заработать себе на жилье, заработать профессиональную репутацию. Для них работа сегодня — это такое удовольствие, развлечение», — сказала психолог Ирина Смолярчук.

В целом же в случае «ржавления» эксперты советуют не выбрасывать свою карьеру, а попробовать обсудить переживания с руководителем. Возможно, стоит пройти дополнительное обучение или, в крайнем случае, сменить работу.

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