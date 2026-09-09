Россиян осенью ожидает одна короткая рабочая неделя

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 25 0

Четыре будних дня и три выходных ждут нас на одной из недель в ноябре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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В начале ноября 2026 года россияне будут работать четыре дня из-за празднования Дня народного единства.

Об этом 9 сентября сообщила доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова в беседе с РИА Новости.

«В начале ноября россиян ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства», — сказала Кутарова.

Праздник 4 ноября в 2026 году выпадает на среду и является нерабочим праздничным днем. В связи с этим первая рабочая неделя месяца будет состоять из четырех дней.

Ранее эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова сообщила, что в 2027 году при пятидневной рабочей неделе россиянам предстоит работать 247 дней.

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