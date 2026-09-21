Особое право свекра: отец возлюбленного принцессы Дианы домогался до нее

Independent: отец возлюбленного принцессы Дианы домогался до нее

Принцесса Диана утверждала, что Мохаммед Аль-Файед позволил себе непристойное прикосновение к ней в начале ее отношений с его сыном Доди. Об этом написал брат принцессы Чарльз Спенсер в новых мемуарах, передает Independent.

По словам графа, Аль-Файед подошел к Диане, положил руку ей на ягодицы и сжал их. При этом бизнесмен сделал двусмысленное замечание о правах свекра в Египте. Принцесса рассказала брату о случившемся с отвращением.

Спенсер также утверждает, что Диана недолюбливала Мохаммеда Аль-Файеда. При подготовке речи для похорон сестры он собирался упомянуть Доди и поблагодарить его за то, что тот сделал принцессу счастливой в последние недели жизни. Однако перед церемонией брат Дианы исключил этот фрагмент из текста.

Публикация мемуаров последовала после выхода документального фильма BBC, в котором Аль-Файеда обвиняли в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.

К настоящему моменту против умершего в 2023 году предпринимателя и связанных с ним лиц выдвинуто более 400 обвинений. Они касаются предполагаемых сексуальных преступлений, совершенных с 1977 по 2014 год.

Лондонская полиция взаимодействует как минимум со 159 заявителями, напрямую обратившимися к правоохранителям. В их числе 21 человек, сообщивший о предполагаемых преступлениях еще при жизни Аль-Файеда.

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