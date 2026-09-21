«Природа дает подсказки»: приметы Рождества Пресвятой Богородицы

Маг Васильев: дождь на Рождества Пресвятой Богородицы обещает затяжные осадки

В день, когда православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября, природа может подсказать, какой будут предстоящие осень и зима. Об этом изданию Life.ru рассказал маг Григорий Васильев.

«Рождество Пресвятой Богородицы — это не просто церковный праздник, а день, когда сама природа дает подсказки. В этот день, который в народе называют Осенины или Вторая Пречистая, осень окончательно вступает в свои права, и по погоде можно предсказать, какой будет вся осень и зима», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если на улице в этот день ясно и тепло — осень окажется сухой. Если пасмурная и дождливая погода, то стоит ждать сырость и ранние заморозки. Дождь с самого утра предвещает осадки на ближайшие 40 дней и раннюю морозную зиму. Алый рассвет или закат сулит ветреную и дождливую погоду, а обилие паутины на растениях — тепло и долгую сухую осень.

Утренний морозный иней предвещает скорое ненастье. Зайцы, уже сменившие шубку на белую, или птицы, улетающие на юг, тоже указывают на то, что зима будет ранней и суровой. А вот обилие еловых шишек сулит хороший урожай огурцов и гороха в следующем году.

В этот день девушкам можно провести обряд для скорого замужества, добавил маг. Для этого нужно съесть освященный хлеб, а крошки отдать птицам. А вот если девушка споткнулась, то стоит ждать скорого пополнения в семье.

Есть в этот день и запреты. Не стоит шить, заниматься тяжелой уборкой, выносить мусор — чтобы не вынести счастье из дома. А вот ссориться не страшно: так как считается, что помириться удастся быстро.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что есть народные приметы, указывающие на первые в году заморозки. Например, ранний отлет журавлей обещает холодные сентябрьские ночи.

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