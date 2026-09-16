Кризис четверти жизни: почему в 25 лет люди хотят все изменить

Психотерапевт Галич перечислила причины возникновения кризиса четверти жизни

В возрасте 25–30 лет многие люди начинают переосмысливать свои решения: работу, отношения, цели и образ жизни. Может появиться ощущение растерянности, усталости и мысли о том, что выбранный путь оказался чужим. Этот период называют кризисом четверти жизни. О том, почему он возникает и как его пережить, 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

По словам специалиста, долгое время внимание было сосредоточено в основном на кризисе среднего возраста, который обычно связывают с периодом после 40–45 лет. Однако похожие процессы могут происходить значительно раньше — в 25–30 лет.

«В 45+ у нас больше социального капитала для того, чтобы реально начать какие-то изменения. А вот в 25–27–30 эта тема достаточно новая. И мы только недавно начали про нее говорить», — объяснила Татьяна Галич.

Психотерапевт отметила, что одна из причин появления такого кризиса связана с изменением жизненных сценариев. Современные люди позже вступают в брак, позже становятся родителями и получают больше возможностей для смены направления в жизни.

По словам эксперта, к этому возрасту человек начинает более осознанно смотреть на собственные решения. Многие выборы, сделанные в юности, могли быть связаны с ожиданиями родителей, общественным давлением или эмоциональными порывами.

«Очень часто к 25–27 годам мы оказываемся в ситуации, что вот у меня все есть, но это все было надо кому-то другому», — рассказала специалист.

В результате человек может столкнуться с ощущением, что достиг целей, которые на самом деле никогда не были его собственными. Тогда появляются вопросы: нравится ли мне моя работа, подходит ли мне мой партнер, чего я хочу от будущего.

Почему в этом возрасте хочется все изменить

По словам Татьяны Галич, кризис четверти жизни связан не только с внешними обстоятельствами, но и с внутренними изменениями. Человек начинает анализировать последствия прошлых решений и замечать то, что раньше не вызывало вопросов.

Например, человек может понять, что ему не подходит выбранная профессия. Однако это не всегда означает, что нужно полностью менять сферу деятельности.

По ее словам, иногда проблема заключается не в самой профессии, а в формате работы, коллективе, графике или отсутствии возможности развиваться.

То же касается отношений. Прежде чем принимать решение о расставании, важно понять, что именно стало причиной недовольства: изменились ли люди, исчезли ли общие ценности или проблемы появились из-за временного периода.

Как пережить кризис четверти жизни

Первое, что советует специалист, — не совершать резких поступков. По словам Татьяны Галич, желание полностью изменить жизнь за один день может привести к новым проблемам. Важно определить, что в текущей жизни действительно перестало устраивать, а что остается важным и ценным.

Следующий шаг — понять, какой жизни человек хочет в будущем. Психотерапевт предлагает представить собственный юбилей в 60 лет и подумать, каким он должен быть.

Для одного человека это может быть большая семья и близкие рядом, для другого — профессиональные достижения, путешествия или независимый образ жизни. От этого представления можно отталкиваться, планируя дальнейшие изменения.

«Поищите, какой вариант вам откликается. И именно из этого варианта дальше отмотайте немножко пленку назад, и вы поймете, как сейчас надо поменять свою жизнь, чтобы там впереди все срослось», — посоветовала эксперт.

При этом специалист подчеркнула, что в период кризиса важно заботиться о здоровье, не принимать решения под влиянием эмоций и помнить: изменить направление жизни можно постепенно.

«Разрушить все очень легко, а вот отстраивать назад потом будет сложно», — заключила Галич.

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