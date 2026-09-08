Не в грубости дело: психолог назвала фразы, за которыми скрывается манипуляция

Ника Ишмакова: манипулятора можно распознать даже по самым безобидным фразам

Вопреки сложившимся стереотипам, манипулятора выдают не грубость и напор. Чаще всего они кажутся очень приятными: улыбчивы, внимательны, щедры на комплиментах и создают ощущение, что знают собеседника целую вечность. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Ника Ишмакова.

Она считает поиск манипулятора по «плохим фразам» бесполезным занятием. Эксперт в таком случае рекомендует обратить внимание на то, как собеседник относится к личным границам. Для этого врач выделила семь формулировок, которые могут показаться безобидными, но на деле указывают на стремление управлять человеком.

«Я обычно вижу людей насквозь»

По словам специалиста, такая фраза звучит как заявление о проницательности, но на деле за этим стоит совсем другое: «я знаю тебя лучше, чем ты себя знаешь». Она подчеркнула, что после этого манипулятор начинает объяснять собеседнику о его мотивах, страхах и желаниях. Сами тезисы обобщенные — их можно применить на кого угодно. Но именно это и создает ложное ощущение того, что перед человеком настоящий знаток душ. А у того, кто «раскрыл» тайны, появляется рычаг воздействия на его мнение.

«Можешь не рассказывать, я и так все понял»

Ишмакова заявила, что фраза появляется почти сразу после того, как речь зашла о работе или отношениях. Со стороны — проявление эмпатии. Заинтересованная личность задаст вопросы и даст выговориться, в то время как манипулятор действует по-другому: он присваивает себе право объяснять историю — кто виноват, какие есть слабости и чего не хватает. При этом почти всегда выясняется, что именно у него есть то, что он может предоставить.

«Ты вообще не похожа на остальных»

Приятная фраза, создающая эффект избранности. Но, по словам эксперта, это инструмент с целью выделить из толпы, а затем требовать соответствовать этому статусу. Она отметила, что сперва человек слышит «не как все», но спустя время это перерастет в упрек в несоответствии образу.

«Ты можешь мне доверять»

Специалист заявила, что доверие проявляется поступками, поэтому, когда малознакомый человек настойчиво призывает открыться, то стоит насторожиться. Психолог уверена, что ему нужны страхи и уязвимости собеседника, которыми он будет потом пользоваться. И чем больше их раскрыли, тем больше будет рычагов влияния.

«Почему ты не хочешь отвечать?»

Человек ушел от неудобного вопроса, но собеседник продолжает вести себя настойчиво: он переспрашивает, шутит, домысливает, а потом требует объяснить, почему нет желания говорить о проблеме. Врач добавила, что это показательная проверка границ — манипулятор смотрит, как легко «нет» превращается в оправдание.

«Я просто очень прямой»

Ишмакова подчеркнула, что такая фраза часто служит поводом, чтобы оправдать бестактность. Она считает, что честность хороша, если она соседствует с уважением, однако иногда «прямота» становится разрешением быть бесцеремонным, а любая обида объявляется неумением принимать правду.

«Я уже понял, какая ты»

После нескольких минут человек заявляет, что знает характер и слабости, а также то, какой партнер нужен. Здесь следует обратить внимание на само присвоение права интерпретировать собеседника, а версия манипулятора по поводу чувств становится более убедительной, чем собственная.

Врач сообщила, что каждая из фраз сама по себе не является приговором, но как они звучат одна за другой, а собеседник слишком быстро сокращает дистанцию, то стоит задуматься. Она посоветовала во время общения замедлить разговор и говорить свое мнение напрямую. Манипулятор в таком случае разозлится, что человек не собирается принимать ту роль, которую он придумал для него, в отличие от того, кто действительно заинтересован.

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