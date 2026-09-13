Сестра Ольги Бузовой рассказала, как проходят ее первые месяцы материнства

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 14 0

Анна часто гуляет с дочерью на улице. Благодаря этому ей почти удалось вернуть себе прежнюю форму.

Как сестра Ольги Бузовой справляется с материнством

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Анна Бузова рассказала о первых месяцах материнства

Чуть больше месяца назад младшая сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна стала матерью. 38-летняя звезда соцсетей родила дочку Машу от мужа — бизнесмена Константина Штрыкина. В своем личном блоге Анна рассказала, что после рождения ребенка ее жизнь изменилась до неузнаваемости.

По словам Бузовой, теперь даже самые обычные дела приходится подстраивать под режим малышки. Чтобы было легче, пара даже составила график. Несмотря на сложности, Анна не забывает и о себе.

Так, когда Штрыкин присматривает за дочерью, то Бузова может смело отправиться по своим делам: на маникюр или педикюр. Маша, как пояснила сестра Ольги, в целом хорошо себя ведет и пока не так сильно капризничает. Девочка хорошо спит во время прогулок и поездок. Однако дома ситуация совсем иная.

Бузова рассказала, что, как правило, ее день начинается где-то в 7:30 утра. Маша, естественно, в это время уже не спит. Сделав все по дому, Анна отправляется с дочерью на улицу. При этом блогер отметила, что старается выбираться на прогулки как можно чаще. Молодая мама проходит минимум десять тысяч шагов в день.

«Я плавно двигаюсь к своему добеременному весу. Осталось 5 кг», — написала блогер.

Ранее Анна Бузова призналась в честь кого назвала дочь.

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