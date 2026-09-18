«Мы едем домой»: Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 67 0

Нового члена семьи назвали Иосифом.

У актрисы Татьяны Васильевой появился восьмой внук — фото

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Актриса Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома

Народная артистка России Татьяна Васильева встретила восьмого внука из роддома. Об этом в своем личном блоге рассказал сын актрисы Филипп Васильев и его жена Мария Болонкина.

Супруги опубликовали фотографии из роддома. На выписку пришла вся семья. На одном из снимков позирует и Татьяна Васильева. На том кадре ребенка на руках держит многодетный отец, который широко улыбается. Рядом с актрисой стоят две внучки и невестка.

Instagram*/bolonkina_vasilev

«Мы едем домой. Едем в новом составе и с верой, что все обязательно будет хорошо», — подписала кадры Мария Болонкина.

Восьмой по счету внук Татьяны Васильевой родился еще пять дней назад. Об этом пара рассказала сразу в своих соцсетях. Мальчика назвали Иосифом. При рождении он весил 3180 граммов, а его рост составлял 49 сантиметров.

Теперь Филипп Васильев и его жена Мария Болонкина воспитывают четверых общих детей. От первого брака у сына народной артистки РФ еще есть двое сыновей. Также ранее двух внуков Татьяне Васильевой подарила ее дочь Елизавета.

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