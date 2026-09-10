За Нептуном нашли 27 небесных тел, сохранивших тайны Солнечной системы

За орбитой Нептуна космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 27 ранее неизвестных объектов, которые могут хранить информацию о том, какой была Солнечная система миллиарды лет назад. Об этом сообщается на сайте IOP Science.

Найденные тела находятся в поясе Койпера, где сохранились древние остатки вещества, из которого формировались планеты. Некоторые из обнаруженных объектов оказались одними из самых маленьких, которые удалось увидеть напрямую. Их размеры могут составлять около десяти километров, а самый крошечный из них, по оценкам НАСА, может быть всего около пяти километров в диаметре.

Ученые считают такие объекты своеобразными «капсулами времени». В отличие от крупных планет, они почти не изменились за миллиарды лет и могут рассказать о процессах, которые происходили при рождении Солнечной системы.

Исследователи также объединили новые данные с наблюдениями телескопа «Хаббл». Это позволило изучить цвет поверхности найденных тел и сравнить их с более крупными объектами пояса Койпера.

Оказалось, что даже небольшие ледяные тела сохранили похожие свойства поверхности. По мнению ученых, это может говорить о том, что они сформировались из того же древнего материала, который существовал еще во времена зарождения планет.

Ранее 5-tv.ru писал, что космический телескоп «Хаббл» изучил звездное скопление «Люстра» и помог ученым обнаружить несоответствия с существующими моделями его формирования. Исследователи обнаружили необычные особенности в распределении и характеристиках звезд, которые теперь пытаются объяснить.

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