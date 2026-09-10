За Нептуном нашли 27 небесных тел, сохранивших тайны Солнечной системы

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Они помогут ученым понять, как формировались планеты.

Какие открытия делают астрономы в космосе

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За орбитой Нептуна космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил 27 ранее неизвестных объектов, которые могут хранить информацию о том, какой была Солнечная система миллиарды лет назад. Об этом сообщается на сайте IOP Science.

Найденные тела находятся в поясе Койпера, где сохранились древние остатки вещества, из которого формировались планеты. Некоторые из обнаруженных объектов оказались одними из самых маленьких, которые удалось увидеть напрямую. Их размеры могут составлять около десяти километров, а самый крошечный из них, по оценкам НАСА, может быть всего около пяти километров в диаметре.

Ученые считают такие объекты своеобразными «капсулами времени». В отличие от крупных планет, они почти не изменились за миллиарды лет и могут рассказать о процессах, которые происходили при рождении Солнечной системы.

Исследователи также объединили новые данные с наблюдениями телескопа «Хаббл». Это позволило изучить цвет поверхности найденных тел и сравнить их с более крупными объектами пояса Койпера.

Оказалось, что даже небольшие ледяные тела сохранили похожие свойства поверхности. По мнению ученых, это может говорить о том, что они сформировались из того же древнего материала, который существовал еще во времена зарождения планет.

Ранее 5-tv.ru писал, что космический телескоп «Хаббл» изучил звездное скопление «Люстра» и помог ученым обнаружить несоответствия с существующими моделями его формирования. Исследователи обнаружили необычные особенности в распределении и характеристиках звезд, которые теперь пытаются объяснить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
84.35
-1.11 98.29
-0.96
Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:14
Вызвали «скорую»: 80-летней Алле Азариной потребовалась медицинская помощь
22:01
Алжир с 11 сентября закроет воздушное пространство для всех самолетов из ОАЭ
21:45
Завод по производству масла «Олейна» на Украине приостановил работу из-за пожара
21:35
Полицейская операция проходит у генконсульства Украины в немецком Дюссельдорфе
21:20
За Нептуном нашли 27 небесных тел, сохранивших тайны Солнечной системы
21:09
Цена на нефть Brent превысила 106 долларов за баррель

Сейчас читают

Меню на минималках: McDonald’s на Украине сократил ассортимент в ряде ресторанов
Открывают глаза: чем бананы полезны для зрения
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео