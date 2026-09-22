«Последний удар»: США и Израиль готовятся к новой атаке на Иран

EADailу: США и Израиль готовятся к новому удару по Ирану

США и Израиль готовятся к новому, возможно, последнему удару по Ирану. Об этом написало издание EADaily.

«Судя по некоторым заявлениям президента США Дональда Трампа (в той степени, насколько можно доверять любым его заявлениям), а также судя по реальным действиям американской и израильской армий, на Ближнем Востоке нужно готовиться к очередному масштабному американо-израильскому нападению на Иран — к «последней битве», — говорится в материале.

Издание напомнило, что в Соединенных Штатах 3 ноября состоятся промежуточные выборы, в ходе которых обновится нижняя палата Конгресса и третья часть Сената. Кроме того, будут избраны большинство руководителей субъектов. А это значит, что у Трампа есть последняя легальная возможность для масштабного нападения на Иран. Ведь самих американцев происходящее в данный момент не устраивает.

По данным материала, войну с исламской республикой Вашингтон проигрывает. Почти все военные базы Штатов в непосредственной близости к Персидскому заливу повреждены или разрушены. Например, утрачена база пятого флота США в Бахрейне, передовой штаб Центрального командования на авиабазе Эль-Удейд в Катаре и многие радиолокационные станции дальнего наблюдения.

Издание напомнило, что контроль над Ормузским проливом находится у Ирана, который блокирует проход судов недружественных Тегерану стран. Это привело к тому, что экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара за шесть месяцев сократился на 96%, а экспорт нефти из Саудовской Аравии — на 100%.

Все это ставит США и их союзников, в первую очередь Израиль, в невыгодное положение перед новым нападением, написано в материале. Оно слабее, чем было ранее. Во-первых, потому что армия Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) постоянно находятся в режиме боевой готовности и эффект неожиданности не сработает. Во-вторых, уничтожение американских военных баз в регионе увеличило расстояние для атаки минимум на тысячу километров. А значит, их эффективность будет ниже. В-третьих, возможно, что в Иране разработали какие-то новые ракеты и беспилотные летательные аппараты и усиленую систему ПВО.

Как сообщает издание, есть вероятность, что Штаты используют против Ирана ранее неприменяемое к ним оружие: противобункерные авиабомбы в массовом масштабе и атомное оружие. Это значит, что Ирану нужно принять окончательное решение о получении статуса ядерной державы, чтобы обеспечить себе безопасность от возможного американского нападения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран передал Соединенным Штатам через посредников из Катара свои условия для переговоров о прекращении военных действий.

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