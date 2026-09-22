«Не может не импонировать»: как в Кремле относятся к АдГ и заявлениям Мерца

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Пресс-секретарь президента отметил рост популярности партии и ее позицию по отношениям с Россией.

Песков высказался об АдГ и Мерце

Фото: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow

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Песков: стремление АдГ к диалогу с Россией выглядит лучше заявлений Мерца

Кремль не знает о попытках партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) наладить контакты с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не располагаю такой информацией», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах АдГ с Москвой.

При этом представитель Кремля добавил, что сама идея наладить отношения с Россией ему понятна. Он отметил, что такие заявления со стороны немецкой партии в Москве воспринимают лучше, чем высказывания нынешнего канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Как политическая сила Германии, популярность которой имеет устойчивую тенденцию к росту и которая говорит о целесообразности налаживания отношений с нашей страной. Это не может нам не импонировать. И, конечно, для нас они выглядят гораздо более выигрышными <…>, чем заявления того же Мерца», — высказался пресс-секретарь российского президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал провалом результат возглавляемого им Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании. Партия получила 5,4% голосов.

Первое место на выборах заняла «Альтернатива для Германии» (АдГ), набрав 37,1%. С небольшим отрывом второй стала Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 35,6%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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