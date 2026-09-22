Песков: положение Украины ухудшается с каждым днем

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

Это касается и экономики, и фронта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ситуация для Украины становится хуже день ото дня как в экономике, так и на линии фронта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день, и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах. Так будет продолжаться дальше», — приводит его слова источник.

По словам Пескова, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости еще 40 дней для нанесения урона российской экономике противоречат его же словам о стремлении прекратить огонь.

Песков заявил, что в Киеве прекрасно понимают, какие именно их решения приведут к миру.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что Украина не торопится проводить выборы, но при этом пытается помешать России организовать свои. Глава государства назвал киевский режим коррумпированным и усомнился в том, что он является главным защитником демократии в Европе, назвав такие утверждения странными.

На днях лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине невозможно, поскольку около девяти миллионов граждан находятся за пределами страны.

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