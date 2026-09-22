Москвич потребовал вернуть почти 160 тыс. рублей за билеты на шоу Канье Уэста

В Москве в суд поступил иск к организатору концерта Канье Уэста о возврате денег за билеты и компенсации дополнительных расходов. Общая сумма требований составила почти 160 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Исковое заявление к ООО «Сэй Эдженси» поступило мировому судье судебного участка № 332 Бабушкинского района Москвы. Истец указал, что приобрел два билета на концерт рэпера за 80 тысяч рублей, а также оплатил сервисный сбор в размере восьми тысяч рублей. Кроме того, для поездки на мероприятие он купил железнодорожные билеты за 32 682 рубля и забронировал гостиницу за 29 754 рубля.

По мнению заявителя, после покупки стало известно, что у организатора отсутствует договор аренды площадки для проведения концерта на «Газпром-Арене», из-за чего возможность проведения мероприятия остается неопределенной.

В иске мужчина потребовал вернуть стоимость билетов и сервисного сбора, компенсировать часть расходов на поездку, выплатить 30 тысяч рублей морального вреда, штраф, расходы на юридические услуги и почтовые затраты. Общий размер требований составил 159 898 рублей.

Ранее аналогичный иск подала жительница Санкт-Петербурга. Она потребовала вернуть 18,7 тысячи рублей за билет на концерт Канье Уэста, который должен был пройти на «Газпром-Арене». По словам женщины, она приобрела электронный билет 17 августа, однако позже узнала, что договор аренды площадки с организаторами не был заключен.

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