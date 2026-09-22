Осужденный экс-мэр Белгорода погиб в зоне СВО

Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в зоне СВО в результате ракетного удара. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат Сергей Анохин.

Бывший мэр Белгорода погиб на месте от попадания осколка.

Напомним, что в 2023 году, в отношении Константина Полежаева возбудили уголовное дело о получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в январе 2022 и 2023 годов он получил от директора строительной компании два автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. Вознаграждение предназначалось за содействие в приеме строительных работ очистных сооружений в Белгородской области и за помощь в заключении контрактов ЖКХ.

Полежаева задержали 21 июля 2023 года. Накануне, 4 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков принял решение о снятии Полежаева с должности. В августе следующего года мужчине был вынесен приговор — пять лет колонии строгого режима. Оттуда он отправился в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что из-за последствий атаки БПЛА отменили занятия в школе Тамбовской области. Также в городе было временно ограничено движение сразу по трем улицам. Все предпринятые меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

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