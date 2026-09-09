Месть собачника: оскорбившийся на замечание омич поджег школу-интернат

Оскорбившийся на замечание омич поджег школу-интернат

В Омске 45-летний мужчина ночью прокрался к школе-интернату с канистрой бензина и поджег входную дверь после конфликта с женщиной-сторожем из-за выгула собаки. Об этом сообщили в региональном МВД.

Накануне вечером сторож заметила во дворе образовательного учреждения мужчину с собакой и попросила его покинуть территорию. После этого злоумышленник вернулся и совершил свой акт мести.

Полицейские установили личность омича и задержали его. Как выяснилось, перед прогулкой он выпил бутылку коньяка.

Сам задержанный подтвердил свою причастность к поджогу. В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что облили вход бензином и поджег его, после чего ушел.

Он также рассказал, что после произошедшего не возвращался к зданию, чтобы проверить последствия.

«Я ничего не ходил проверять. Да, я очень переживал, я видел, но я услышал, когда приехала пожарка. Я понял, что все будет в порядке. Но я переживал, да. Я за всех детишек переживаю, за каждого переживаю. За каждую девочку, за каждого мальчика», — сказал он.

На вопрос о том, осознает ли мужчина, что за свой поступок понесет наказание, он ответил утвердительно.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают размер причиненного ущерба и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Назначены необходимые экспертизы, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в отношении омича составили административный протокол о мелком хулиганстве. Поводом стали нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нецензурная брань в разговоре со сторожем.

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